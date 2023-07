Problemi finanziari per il principe Harry e Meghan Markle. Sembra che i duchi di Sussex abbiano annullato una festa all’ultimo minuto a causa del fallimento del loro accordo con Spotify.

Harry e Meghan: annullata la festa all’ultimo minuto

Lo scorso 4 luglio, in occasione del Giorno dell’Indipendenza, il principe Harry e Meghan Markle avrebbero dovuto organizzare una festa a casa loro. Eppure, hanno deciso di annullare tutto all’ultimo minuto. Il motivo? Anche se non è stato ancora chiarito, sembra che sia da ricollegare all’annullamento dell’accordo milionario con Spotify.

Harry e Meghan: problemi finanziari a causa di Spotify

L’accordo di Harry e Meghan con Spotify valeva ben 15 milioni di sterline, motivo per cui il fallimento andrà a pesare duramente sulle finanze dei duchi. Il contratto, che la coppia aveva firmato con grande entusiasmo, è stato annullato dopo la realizzazione di due soli progetti. E’ per questo che il principe e la consorte starebbero avendo “problemi finanziari” per “sostenere il loro costoso stile di vita californiano“.

Per il momento, né il principe Harry e né tantomeno Meghan Markle hanno spiegato il motivo per cui è stata annullata la festa all’ultimo minuto. Il fatto che lo abbiano fatto a causa del fallimento della partnership con Spotify è solo un’indiscrezione.