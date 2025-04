La showgirl statunitense Heather Parisi diventerà nonna per la seconda volta. La sua primogenita, Rebecca, è infatti in dolce attesa. Rivelato anche il sesso del bebè.

Heather Parisi nonna per la seconda volta: la sua primogenita è incinta

Heather Parisi è diventata nonna da poco. Sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo ha infatti lo scorso dicembre messo al mondo il piccolo Enea, figlio del noto cantautore Ultimo.

Ecco che adesso arriva la notizia che anche l’altra figlia di Heather, ovvero Rebecca Jewel Manenti è in dolce attesa e la renderà quindi nonna bis. A dare l’annuncio della gravidanza di Rebecca è stata proprio la sorella Jacqueline su Instagram. Le due sorelle, nonostante la distanza, sono da sempre molto unite.

Heather Parisi nonna bis: l’annuncio sui social

Come abbiamo appena visto, Heather Parisi sta per diventare nonna per la seconda volta. La sua primogenita Rebecca è infatti incinta. A dare l’annuncio l’altra figlia della Parisi, Jacqueline, con un post su Instagram. Nel post una foto che ritrae Rebecca col pancione, e come didascalia: “la prima Pasqua con… Sole! Mia sorella diventa mamma, io zia, Enea diventa cuginetto grande! La vita bella bella bella bella davvero!” Jacqueline ha quindi svelato il sesso del bebè, ovvero una femminuccia!