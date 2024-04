Heidi Baci commenta la mancata vittoria di Beatrice Luzzi al GF

Heidi Baci, dopo l’incontro con Beatrice Luzzi al GF albanese, ha commentato la mancata vittoria dell’amica nell’edizione italiana. La ragazza non se l’aspettava e ha sottolineato che lei resta l’unica vincitrice del reality.

Al GF albanese è andato in scena un momento che è stato apprezzato anche dagli italiani. Beatrice Luzzi è entrata nella Casa per fare una sorpresa ad Heidi Baci. Prima ha letto e interpretato una poesia scritta dalla stessa concorrente bionda, poi ha potuto abbracciare l’ex coinquilina. Dopo questa grande emozione, la concorrente ha commentato la mancata vittoria di Bea al GF italiano.

Heidi, parlando con gli autori del GF albanese, ha commentato così la mancata vittoria di Bea nel reality italiano:

“Per me è stata una sorpresa bellissima e mi ha fatto tanto piacere. Vedere lei in questo contesto è stato un po’ assurdo, è stato molto strano. Vederla sorridere è stato bello, ma nei suoi occhi io ho visto anche un po’ di delusione devo dire, perché comunque lei era la vincitrice, è una vincitrice. E quindi nulla, per me sarà sempre lei la vincitrice ed è stata molto importante averla vicino“.