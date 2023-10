L'ex presidente Rubiales non potrà svolgere alcuna attività legata al calcio, a seguito della squalifica per il bacio a Jenni Hermoso

La FIFA ha emesso una decisione clamorosa nei confronti di Luis Rubiales. L’ex presidente della Federcalcio spagnola è stato bandito per tre anni dalle attività calcistiche, sia a livello nazionale che internazionale.

Caso Hermoso, la FIFA squalifica Rubiales

La sanzione è la conseguenza della violazione dell’articolo 13 del codice disciplinare, che si riferisce a “comportamenti offensivi e violazioni dei principi del fair play“. La delibera dell’organo di governo del calcio mondiale arriva dopo i fatti accaduti durante i festeggiamenti per la Coppa del Mondo femminile a Sydney. Dopo aver sconfitto l’Inghilterra per 1-0, la nazionale femminile spagnola è stata incoronata campione del mondo. Quel giorno, nel corso della cerimonia di consegna delle medaglie, Rubiales ha dato un bacio sulla bocca alla calciatrice Jennifer Hermoso, che non era consenziente. La Federazione aveva già sospeso l’ex dirigente per 90 giorni da tutte le attività calcistiche a livello nazionale e internazionale. Sebbene Rubiales si fosse già dimesso dai suoi incarichi presso la Federcalcio spagnola e la UEFA, il provvedimento di oggi lo interdice per tre anni.

Il processo

All’indomani della sospensione provvisoria il 24 agosto, l’ex presidente della RFEF aveva rifiutato categoricamente di dimettersi durante l’assemblea della federazione, ribadendo che il bacio con Jenni Hermoso alla cerimonia di premiazione fosse “reciproco” e “consensuale“. Il 6 settembre, tuttavia, l’attaccante del Pachuca aveva denunciato Rubiales alla Procura della Audiencia Nacional proprio il bacio ricevuto. Il 46enne era stato accusato di violenza sessuale.

Non potrà tornare alla presidenza

Secondo il regolamento della FIFA, qualsiasi presidente squalificato non può rientrare in carica in futuro, anche se sconta la sanzione imposta dall’organismo. Nel caso di Rubiales terminerebbe nell’ottobre 2026. La decisione della Commissione disciplinare è stata notificata oggi all’ex presidente che, in conformità con il Codice disciplinare della Federazione, ha dieci giorni di tempo per richiedere che la risoluzione venga motivata. Qualora lo ritenesse necessario Rubiales può anche impugnare il verdetto presso la Commissione d’appello. Nel comunicato espresso dall’organo calcistico viene, infine, specificato che: “La FIFA ribadisce il suo impegno assoluto a rispettare e proteggere l’integrità di tutti gli individui e a garantire il rispetto degli standard fondamentali di condotta dignitosa“.