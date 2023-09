Il caso scoppiato nelle scorse settimane aveva fatto il giro del mondo e aveva indignato l’opinione pubblica. Dopo la vittoria della Spagna nella finale della Coppa del Mondo femminile, l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales aveva dato un bacio a stampo (senza consenso) all’attaccante della nazionale, Jennifer Hermoso. La calciatrice ha deciso di denunciare.

Rubiales torna sul bacio ad Hermoso: “Gesto sbagliato ma non sessuale”

L’ormai ex presidente della Federcalcio spagnola è tornato a parlare dello scandalo Hermoso e lo ha fatto nel salotto del conduttore britannico Piers Morgan. L’uomo ha ammesso di aver sbagliato e ha dichiarato che avrebbe potuto agire in maniera più diplomatica, ma comunque torna a sottolineare che: “In quello che è successo non c’era niente di sessuale.” Rubiales ha anche detto che il gesto a suo avviso è stato reciproco e che era nato da intenzioni nobili.

La denuncia di Jennifer Hermoso

Lo scorso martedì, l’attaccante spagnola ha presentato una denuncia alla Corte Nazionale, accusando formalmente Rubiales di violenza sessuale. Rubiales ha spiegato di aver preso atto di questa decisione, ma ha sottolineato che farà di tutto per difendere la sua dignità e la sua verità.