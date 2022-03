Dieta di Adele: come ha perso 30 chili in 365 giorni

La dieta di Adele si basa su un regime sano ed equilibrato, ma anche tanto allenamento per dimagrire e tornare in buonissima forma, come ha fatto.

Avere un fisico in forma non è mai facile e se si è personaggi dello spettacolo può essere ancora più difficile. Adele, la nota cantante, lo sa molto bene, dal momento che è apparsa in buona forma grazie a un regime che ha seguito. Nei prossimi paragrafi, spieghiamo in cosa consiste la dieta di Adele e come ha fatto a perdere fino a 30 kg.

Dieta di Adele

La nota cantante che è in grado di vendere tantissimi dischi grazie al suo immenso talento, negli ultimi anni, ha fatto parlare di sé anche per dei cambi nel suo fisico. Nel giro di un anno Adele è riuscita a perdere fino a 30 kg e il merito va proprio alla dieta che ha seguito e a un regime che contempla tanto allenamento.

Secondo i media, la cantante sarebbe riuscita a perdere tutti quei chili in eccesso grazie alla dieta Sirt, chiamata in questo modo per via delle sirtuine, ma in realtà la dieta di Adele, come lei stessa ha raccontato, non segue questo regime, ma si basa su altri principi. La cantante è riuscita a perdere tutti quei chili in eccesso grazie a tantissimo allenamento e la dieta sirt non è il regime principale che ha seguito.

Nell’intervista che ha rilasciato, la cantante ha raccontato di non aver mai seguito né la dieta Sirt, ma neanche la dieta del digiuno intermittente. È riuscita a perdere così tanto peso in un anno soltanto grazie al duro allenamento. Una attività fisica molto costante che è aumentata notevolmente in seguito al divorzio dal marito e che le ha anche permesso di alleviare l’ansia che la stava distruggendo.

La dieta di Adele si basa su un allenamento molto assiduo e costante, al punto che è arrivata anche ad allenarsi fino a 2-3 volte al giorno. Il suo allenamento si basa su una sessione di pesi da fare al mattino, camminata e boxe durante il pomeriggio, mentre la sera una attività come il cardio. Un allenamento duro che le ha permesso di ottenere risultati eccellenti, come dimostra il suo fisico.

Dieta di Adele: come seguirla

Per ottenere gli stessi identici risultati della dieta di Adele e avere il suo stesso fisico, riuscendo così a dimagrire di circa 30 kg in un anno, è bene seguire un regime alimentare che, oltre ai giusti cibi e alimenti da consumare, comprenda anche tantissimo allenamento. Un binomio a base di alimentazione e attività fisica permette, se seguito in modo costante, di ottenere ottimi risultati.

Siccome la cantante si allena in maniera assidua, è molto importante dedicare del tempo durante la giornata all’allenamento e all’attività fisica con esercizi che combinino sia pesi, ma anche corpo libero in modo da rassodare il fisico ed eliminare così i chili di troppo. Un allenamento come quello seguito dalla cantante è utile anche per alleviare l’ansia e lo stressi evitando di gettarsi sul cibo.

Nella sua dieta, bisogna eliminare zuccheri e grassi saturi che sono dannosi per il fisico dal momento che sono deposito di adipe in eccesso. Nella dieta di Adele bisogna anche ridurre i latticini e assumere una serie di alimenti che aiutino a stimolare il metabolismo in modo da perdere peso rapidamente proprio come è accaduto alla cantante.

Seguire la dieta di Adele significa consumare alimenti che sono reperibili e che si trovano su ogni tavola: fragole, mirtilli, ma anche cipolla rossa e rucola, solo per citarne alcuni. Sono cibi che velocizzano il processo metabolico, regolare e migliorare l’umore, oltre bruciare i grassi e aumentare la longevità. Quindi, una dieta efficace sotto ogni aspetto.

Dieta di Adele: integratore

