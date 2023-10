I commando di Hamas sarebbero soliti fare uso una particolare droga: il Captagon, ovvero, un’anfetamina prodotta in Libano e in Siria e utilizzata anche dai membri dell’Isis. Ci riferiamo, più precisamente, ai soldati che hanno partecipato lo scorso 7 ottobre all’attacco nel sud di Israele. A renderlo noto è la tv israeliana Channel 12, che ha parlato del ritrovamento di pillole di questa sostanza nelle tasche dei soldati palestinesi uccisi in seguito ai massacri che hanno scatenato il conflitto in Medio Oriente.

Commando di Hamas: droga nelle tasche dei soldati morti

L’emittente israeliana Channel 12 ha riferito: “Pillole di quel narcotico sono state trovate nelle tasche di membri di Hamas rimasti sul terreno dopo i combattimenti. Si tratta di una droga nota anche come “la cocaina dei poveri””.

Commando di Hamas: gli effetti provocati dalla droga

Come informa la Stampa gli effetti del Captagon sono: resistenza alla fatica, euforia intensa, inibizione del dolore e della paura. Il Captagon, noto anche come “la droga dei combattenti”, è una sostanza stimolante che ha effetti significativi sul corpo e sulla mente. Questa droga è famosa per le sensazioni estreme che provoca, che possono risultare pericolose e dannose per chi ne fa uso.

La droga usata dai commando di Hamas provoca resistenza alla fatica

Come gi detto, uno dei principali effetti del Captagon è la resistenza alla fatica. Chi lo assume può rimanere attivo per lunghi periodi senza sentirsi stanco, il che lo rende molto attraente per coloro che cercano di restare svegli per ore o addirittura giorni senza il bisogno di riposo.