Durante il match tra Roma e Juventus sono risuonati cori per l'attrice Ambra Angiolini mentre l'allenatore bianconero era costretto in tribuna.

Durante il match tra Roma e Juventus sono risuonati cori per l’attrice Ambra Angiolini mentre l’allenatore bianconero era costretto in tribuna a causa squalifica.

Cori per Ambra Angiolini durante Roma-Juventus

Ieri – domenica 9 gennaio – all’Olimpico è andato in scena il big match tra Roma e Juventus, terminato con un pirotecnico 4-3 in rimonta per i bianconeri.

L’allenatore ospite, Massimiliano Allegri, è stato costretto a seguire la partita dagli spalti a causa di una squalifica.

L’accoglienza dei tifosi giallorossi è stata piuttosto scomoda però, per via dei numerosi cori a favore dell’attrice Ambra Angiolini, anche lei presente allo stadio.

Cori per Ambra Angiolini: l’accoglienza dell’Olimpico

I cori non sono arrivati a caso: la romanissima Ambra Angiolini è sempre stata apprezzatissima, tanto che quando era giovanissima i cori per lei all’Olimpico erano all’ordine del giorno.

Questa volta però sono stati riesumati in segno di sfida – e anche come sfottò – per Massimiliano Allegri, visto che i due si sono lasciati da pochi mesi.

Cori per Ambra Angiolini: la rottura con Allegri

Come predetto, tra l’attrice romana e il tecnico bianconero non scorre più buon sangue. I due sono stati al centro delle vicende di gossip durante il mese di ottobre scorso per via della separazione.

All’epoca la separazione sembrerebbe essere stata dettata da un tradimento di Allegri nei confronti dell’ex compagna.