I Ferragnez non appaiono insieme sui social a San Valentino: che sta succedendo?

Oggi, 14 febbraio è San Valentino, un giorno nel quale moltissime coppie si fanno dediche d’amore, trascorrono del tempo insieme…

eppure ciò potrebbe non è essere accaduto tra Fedez e Chiara Ferragni.

Sui social, nessuno dei due ha scritto qualcosa nel merito, nemmeno l’imprenditrice digitale che, attraverso una serie di stories, ha fatto un bilancio davvero edificante sull’esperienza di Sanremo appena terminata: della coppia però pare non essercene l’ombra: che si sia rotto qualcosa?

I Ferragnez non appaiono insieme a San Valentino: che è successo?

Tra le foto pubblicate da Chiara Ferragni nelle ultime ore, ce ne sono state anche diverse nelle quali appaiono i due figli, Leone e Vittoria o ancora insieme a degli amici.

Apparirebbe, quanto meno a prima vista che, da quella finale di Sanremo dell’11 febbraio, l’equilibrio della coppia possa essersi spezzato.

In una clip postata sui social, vediamo l’influencer non averla presa troppo bene. Fedez era stato invece inquadrato per una manciata di secondi con il volto in lacrime.

L’ultimo post di Fedez sui social

Nell’ultimo post condiviso da Fedez sui social, lo vediamo accanto ad alcuni artisti che hanno preso parte al Festival di Sanremo: dal maestro Beppe Vessicchio, passando per Mango Mengoni o ancora Rosa Chemical: “Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque”.