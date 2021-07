I Maneskin annunciano una nuova data: a luglio 2022 terranno un concerto al Circo Massimo

Da mercoledì 28 luglio 2021 alle 11 sono in vendita i biglietti per il concerto dei Maneskin al Circo Massimo di Roma.

Non si placa il successo dei Maneskin, in Italia e all’estero. La band è travolgente, energica e rivoluzionaria. Connubio di adrenalina, animo rock e tanta determinazione: dopo una serie di concerti sold out, i Maneskin annunciano una data al Circo Massimo di Roma.

Maneskin in concerto al Circo Massimo

Dopo un lungo periodo di stop causato dall’emergenza coronavirus, cresce il desiderio di fan e musicisti di tornare a divertirsi ai concerti, emozionandosi e cantando a squarciagola. Lo sanno bene i Maneskin, che per i prossimi mesi hanno già fissato (e riempito) importanti palazzetti italiani e non solo. L’ultima notizia annunciata sui social della band romana ha già emozionato i fan.

Il talento dei Maneskin ha superato i confini nazionali, conquistando ormai tutto il mondo.

Tra i più bei regali c’è la vittoria di Sanremo 2021, poi l’Eurovision: adesso potranno esibirsi persino al Circo Massimo di Roma, una location unica, storica e suggestiva tutta per loro e per i fan.

Maneskin in concerto al Circo Massimo, la data e i biglietti

Damiano piace per il suo fascino e la sua voce travolgente, Victoria è bellezza e talento allo stato puro. La semplicità di Ethan conquista tutti i fan e l’adrenalina che trasmette Thomas con le sue note fa impazzire gli ascoltatori.

“Le date italiane sono sold out. Suoneremo con un nuovo concerto speciale al Circo Massimo la prossima estate”, scrivono (in inglese) sui social. Con poche parole e una loro foto, i Maneskin hanno annunciato il concerto evento nel cuore della Capitale.

La band si esibirà al Circo Massimo il 9 luglio 2022. I biglietti, come indicato dal gruppo, sono in vendita dalle 11 di mercoledì 28 luglio 2021.

Maneskin in concerto al Circo Massimo e non solo

Dopo i concerti all’estero, il 14 e 15 dicembre 2021 i Maneskin saranno al PalaLottomatica di Roma. Sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021, invece, si sposteranno a Milano, al Mediolanum Forum di Assago.

Per le altre date bisognerà aspettare la prossima primavera. I Maneskin saranno a Bologna, all’Unipol Arena, il 20 marzo 2022. Martedì 22 marzo torneranno ad Assago e l’ultimo weekend del mese, il 26 e 27 marzo, saranno a Napoli. Giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile raggiungeranno Firenze, esibendosi al Nelson Mandela Forum. Domenica 3 aprile 2022 saranno al Pala Alpitur di Torino, cinque giorni dopo a Bari.

Dopo alcuni giorni di pausa, il gruppo tornerà a esibirsi con un concerto sensazionale all’Arena di Verona, fissato per il 23 aprile del prossimo anno. Infine, la novità delle ultime ore: il concerto evento al Circo Massimo.