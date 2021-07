Maneskin, Damiano cambia di nuovo look e fa impazzire i fan

Damiano David, il celebre cantante dei Maneskin, continua ad affascinare i fan: questa volta il merito è del suo nuovo taglio di capelli.

I Maneskin continuano a raccogliere successi. Dopo un lungo periodo di assenza, sono tornati con un nuovo singolo a ottobre 2020, poi il traguardo sanremese fino al sogno dell’Eurovision. Rock, adrenalina ed energia sono i loro punti di forza.

Giovani e uniti, la loro musica sta facendo il giro del mondo e conquista ovunque milioni di fan. La band romana si è aggiudicata persino il primo posto nella Spotify Global Chart con “Beggin'”, la cover del 2017 contenuta nell’ep di esordio “Chosen”. “Beggin” è il brano più ascoltato al mondo, superando la popstar Olivia Rodrigo, Ed Sheeran e Justin Bieber. Intanto continua la promozione del nuovo album dei Maneskin, “Teatro d’ira – Vol.

I”, dove è contenuta la canzone “Zitti e buoni” e “I Wanna Be Your Slave”, per il cui videoclip Damiano ha optato per un nuovo look capace di sorprendere e affascinare i fan.

Maneskin, Damiano sfoggia il suo nuovo look

A XFactor si era fatto conoscere con i suoi capelli lunghi e sbarazzini, a ottobre 2020 – in occasione dell’uscita del singolo “Vent’anni” – aveva preferito un nuovo look.

Dopo il taglio dello scorso autunno, Damiano David, celebre frontman dei Maneskin, non smette di sorprendere i fan.

Il merito è del suo taglio corto che i fan proprio non si aspettavano. Così è apparso nel videoclip ufficiale della canzone “I Wanna Be Your Slave”.

Maneskin, Damiano e il suo nuovo look: la sorpresa per i fan

Damiano David dei Maneskin taglia ancora i capelli e il suo nuovo cambia look non è passato inosservato. Così, nell’arco di poche ore, è già entrato in tendenza su Twitter, dove si sono scatenati i commenti dei fan.

Nelle foto apparse su Instagram, sia nei post sia nelle stories, i follower di Damiano e dei Maneskin hanno subito notato il suo cambiamento. Le fan restano affascinate, ma molti rimpiangono i capelli lunghi da giovane rockstar.

“Ma quanta bellezza sono? Mi rimangio tutto questo taglio di capelli di Damiano è una favola“, scrive qualche utente su Twitter.

“Ma quanto sei bello”, commenta qualcuno e un’altra fan di Damiano scrive: “Bimbi belli (e niente, Damianello sembra troppo diverso ahahahahah, qua sembra più grande però)”.