I sondaggi politici sorridono a Fratelli d’Italia: brusco calo di PD e Forza Italia

Fratelli d'Italia, senza sorpresa alcuna, resta il primo partito nei sondaggi. Calano i suoi alleati. Molto bene il Movimento 5 Stelle che è al 3° pos

I dubbi non ci sono mai stati e le conferme arrivano dai sondaggi politici Supermedia di YouTrend per Agi: Fratelli d’Italia resta ancora in testa. Molto male il Partito Democratico e anche il resto della coalizione di centrodestra.

I sondaggi politici sorridono a Fratelli d’Italia

Il partito guidato dal neo premier Giorgia Meloni resta saldo al primo posto, anzi, guadagna punti nelle intenzioni di voto degli italiani. Il distacco con il Partito Democratico è ormai netto e supera di 10,1% i punti percentuali. Fratelli d’Italia ha aggiunto un segno positivo al suo numero già alto ed arriva al 27,7%. Il PD invece continua a scendere e rispetto a 15 giorni fa arriva solo al 17,6%.

Gli altri partiti: Lega, Forza Italia, Azione/Italia Viva e Movimento 5 Stelle

La Lega ha guadagnato un po’ di terreno rispetto a due settimane fa, ma resta comunque ad una percentuale molto bassa che delude ancora di più le aspettative di Matteo Salvini. Nele intenzioni di voto degli italiani la Lega è solo all’8,5%. Anche Forza Italia cala sia rispetto a 15 giorni fa che rispetto al periodo pre elettorale.

Gli azzurri, a causa di alcune dichiarazioni a proposito della guerra in Ucraina e del clima instabile che si è creato sono al 7,2%, superati dal Terzo Polo (Azione/Italia Viva) che è all’8,2% e a momenti raggiunge e supera la Lega. Molto bene il Movimento 5 Stelle che è il terzo partito in Italia con il 16,6% di preferenze nelle intenzioni di voto degli italiani.