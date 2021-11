Icardi ha passato la notte con Eugenia Suarez: il ruolo del cognato nella vicenda

Mauro Icardi avrebbe trascorso una notte in hotel con Eugenia Suarez e a coprirlo sarebbe stato il cognato, Jakob Plessen.

Il tradimento di Icardi ai danni di sua moglie Wanda Nara continua a far discutere e sono emersi nuovi scioccanti dettagli riguardanti la notte che il calciatore avrebbe trascorso in hotel insieme a Eugenia Suarez.

Icardi e Eugenia Suarez: cos’è accaduto

Il programma rgentino Los angeles de la manana ha ripercorso la sconcertante vicenda del tradimento che Mauro Icardi avrebbe messo in atto con la modella Eugenia Suarez, ai danni della moglie Wanda Nara. Secondo quanto riportato dalla giornalista Yanina Latorre (che sarebbe amica della stessa Wanda Nara) il calciatore avrebbe trascorso una notte in hotel con la modella, coperto dal cognato, Jakob Plessen. In seguito alla vicenda Wanda Nara – che avrebbe scoperto tutto dai messaggi inviati tramite smartphone dal marito – avrebbe telefonato di persona a Eugenia Suarez per sapere quanto accaduto tra loro in hotel.

La modella avrebbe rassicurato la famosa showgirl e manager di Icardi affermando che tra lei e il calciatore ci sarebbero stati solamente baci e che Icardi quella notte avesse avuto la febbre. A coprire “la scappatella” sarebbe stato il cognato di Icardi (fidanzato di Zaira Nara) rimasto in macchina per fornirgli un alibi.

Wanda Nara: l’ira contro Icardi via social

Una volta scoperto quanto accaduto Wanda Nara avrebbe prima minacciato di lasciare Icardi poi – una volta accettate le scuse del calciatore – se la sarebbe presa pubblicamente con Eugenia Suarez che, a sua volta, ha replicato via social.

La modella infatti ha affermato che Icardi le avrebbe fatto credere di essere in crisi con la sua famosa moglie: “Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione. Ho sempre creduto che fossero separati”, ha dichiarato la modella, e ancora: “Il costo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore”.

Wanda Nara e Icardi: pace fatta

Contro ogni pronostico Wanda Nara ha accettato di restare insieme al marito, padre delle sue due figlie più piccole. Per giorni Icardi avrebbe tentato di farsi perdonare dalla famosa showgirl e sui social ha pubblicato diversi messaggi a lei dedicati. Wanda Nara ha preferito non commentare pubblicamente la vicenda ma è tornata a mostrarsi in sua compagnia sui social. La storia tra i due è destinata a durare?