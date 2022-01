Ida Platano è tornata con il suo ex? L’indizio stupisce i fan

Una foto di Ida Platano ha sollevato i sospetti dei fan in merito a un suo presunto ritorno di fiamma con un suo ex.

Ida Platano è intenzionata a tornare insieme a un suo famoso ex? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente a causa di un indizio spuntato sui social.

Ida Platano e l’ex fidanzato

Nelle ultime ore sui social Ida Platano ha pubblicato una vecchia foto in cui appare sorpresa e felice accanto a un enorme mazzo di rose rosse.

“Ricordi”, ha scritto la dama bresciana che, anche quest’anno, sarà a Uomini e Donne nella speranza di riuscire a trovare finalmente l’amore. In tanti sui social hanno ipotizzato che il mazzo di fiori fosse stato donato a Ida da Diego Tavani, il cavaliere che si era detto profondamente innamorato da lei e che all’ultimo aveva deciso però di non lasciare il programma insieme a Ida, causando in lei un’altra profonda ferita.

Diego si è poi pentito della sua decisione e ha confessato di essersi spaventato all’idea che finalmente i progetti fatti con la dama bresciana potessero prendere forma. I due si sono rivisti lontani dalle telecamere? Sono in tanti a sperare che Ida trovi finalmente la persona giusta per lei al di fuori del programma.

Ida Platano e Riccardo Guanieri

Nelle precedenti edizioni del dating show Ida Platano ha vissuto anche un’intensa storia d’amore con Riccardo Guarnieri, he le aveva persino chiesto di sposarlo.

La storia tra i due è naufragata in un nulla di fatto e a sorpresa, dopo un periodo vissuto lontano dalle telecamere, Ida ha deciso di presentarsi di nuovo nel dating show di Maria De Filippi.

Ida Platano: la vita privata

Al momento sembra proprio che Ida sia single, e in tanti sono curiosi di sapere se ci saranno novità per la dama dal punto di vista sentimentale. Ultimamente Ida ha espresso a mezzo social tutto il suo affetto per Gemma Galgani, altra storica protagonista del programma con cui ha instaurato uno splendido rapporto d’amicizia.