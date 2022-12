Abhigya Anand, il 14enne che aveva previsto il Covid, ha fatto una nuova e agghiacciante profezia.

Il ragazzo, astrologo di fama internazionale, parla di una catastrofe ancora più distruttiva del Coronavirus.

Il 14enne che aveva previsto il Covid fa una nuova profezia

A soli 14 anni, Abhigya Anand ha già un diploma post-laurea in Microbiologia ayurvedica ed è un astrologo di fama internazionale. Forse è proprio per questo che la sua nuova previsione, dopo quella del Covid-19, sta facendo tremare il mondo intero. Il ragazzo, infatti, parla di una nuova catastrofe, ancora più distruttiva del Coronavirus.

Le parole di Abhigya Anand

Il 14enne che aveva previsto il Covid-19 non ha alcun dubbio: a causa dell’allineamento di Saturno e Giove, la popolazione mondiale assisterà ad una nuova catastrofe, più distruttiva del virus. Per il momento, Abhigya Anand non ha fornito ulteriori dettagli, ma gli esperti che interpretano le sue parole pensano che il riferimento sia chiaro.

A cosa di riferisce il 14enne?

Molto probabilemente, la nuova profezia del 14enne si riferisce alla guerra tra Russia e Ucraina.

Il conflitto, infatti, sta mettendo in ginocchio il mondo intero e potrebbe causare ancora più devastazione. Per il momento, non possiamo fare altro che attendere ulteriori dichiarazioni da parte di Abhigya Anand.