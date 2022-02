Il Bonus Veicoli Sicuri: ecco chi può ottenere questo contributo

Il Bonus Veicoli Sicuri viene accreditato sul conto corrente, ma serve il Sistema Pubblico di Identità Digitale con livello di sicurezza 2

Il 3 Gennaio 2022 è stata messa in funzione la piattaforma chiamata Bonus Veicoli Sicuri. Questa piattaforma è stata creata per erogare i rimborsi da Euro 9,95 – da parte della Motorizzazione civile – per bilanciare gli aumenti delle tariffe scattate dal 1 Novembre 2021 per il controllo periodico di autoveicoli (fino a quintali 35), motoveicoli, ciclomotori e minibus (fino a quindici posti) nelle officine abilitate.

Bonus Veicoli Sicuri: alcuni dati

Al momento i bonus in corso di erogazione sono 23.645. Tuttavia, gli utenti che hanno presentato domanda – per le revisioni effettuate tra il 1 Novembre e il 31 Dicembre 2021 – si attestano a 40.918.

Bonus Veicoli Sicuri: chi può richiederlo

Il rimborso della Motorizzazione civile è stato messo a disposizione anche per chi ha effettuato la revisione dal 1 Gennaio 2022.

Tuttavia, il contributo potrà essere richiesto a partire dal 1 Marzo 2022.

Si segnala che il rimborso sarà concesso previa verifica della regolarità della richiesta, che sarà riconosciuto ai proprietari per un unico veicolo e concesso ai proprietari per una volta sola.

Bonus Veicoli Sicuri: come ottenerlo

Per ottenere il contributo bisogna accedere alla piattaforma Bonus Veicoli Sicuri esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) con livello di sicurezza 2.

Successivamente, compilare l’apposito modulo. Infine, il rimborso verrà accreditato sul conto corrente bancario fornito dal richiedente. Si segnala che per ottenere il contributo non è richiesto nessun allegato o ricevuta.