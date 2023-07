Secondo il colonello Giuliacci, uno dei massimi esperti del meteo in Italia, nel nostro Paese il caldo record sta per terminare. In questo momento, lo Stivale è già spaccato in due: al Nord i temporali hanno già contribuito ad abbassare le temperature, mentre al Centro e al Sud il caldo la fa ancora da padrone.

Meteo, quanto durerà il caldo record in Italia? Le previsioni di Giuliacci

“Il caldo estremo in Italia ha i giorni contati. È già finito al Nord, entro domani terminerà al Centro e mercoledì 26 luglio toccherà al Sud. Poi seguirà una fase fresca, con temperature sotto i 30 gradi, che durerà per tutta la prima settimana di agosto, accompagnata anche da temporali” – spiega Mario Giuliacci ai microfoni di ‘Fanpage.it’. “Ancora oggi al Centro, al Sud e sulle Isole si sfiorano i 40 gradi e anche nei prossimi giorni sarà così, ma ben presto le cose sono destinate a cambiare” – racconta Giuliacci.

Il meteo delle prossime settimane: che cosa ci aspetta

Il meteorologo ha spiegato che cosa succederà dopo l’ondata di caldo: “Ci sarà un periodo più fresco su gran parte del centro Nord, fino alla prima settimana di agosto, con qualche valore oltre i 35 gradi solo su Sicilia, Calabria ionica e Sardegna. Il caldo non si dovrebbe ripresentare fino a tutta la prima settimana di agosto che dovrebbe essere relativamente più mite su tutta Italia, anche se meno al Sud.”