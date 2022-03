Il Cantante Mascherato, Arisa era assente: ecco perché

Arisa, una dei giudici de "Il Cantante Mascherato" era assente nella puntata di venerdì 11 marzo. A prendere il suo posto Iva Zanicchi.

La puntata de “Il Cantante Mascherato” di venerdì 11 marzo è stata ufficialmente archiviata. Eppure in molti non hanno potuto fare a meno di notare che, tra le file dei giudici, c’è era una grande assenza. Si tratta nientemeno che di Arisa.

La cantante non ha partecipato alla trasmissione condotta da Milly Carlucci per un motivo ben preciso. Ecco cosa è successo.

Il Cantante Mascherato, perché Arisa era assente?

L’artista che abbiamo visto in questa stagione nelle vesti di giudice insieme a Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo non ha potuto prendere parte alla puntata in quanto era impegnata su un altro fronte. Arisa è infatti volata a Pechino dove si sono svolte in queste settimane le olimpiadi invernali.

Come ha raccontato nelle stories pubblicate su Instagram e da quanto si legge dal profilo ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, la sua “Fino all’alba” è stata selezionata come inno olimpico che si svolgerà appunto in casa tra quattro anni. L’occasione è stata dunque la sua esibizione che l’ha portata a presentare l’inno al resto del mondo.

A sostituirla è stata Iva Zanicchi

in ogni caso l’assenza di Arisa è stata perfettamente colmata da Iva Zanicchi che in questa stagione de “Il Cantante Mascherato” ha piacevolmente stupito tanto che in più di un’occasione aveva anche accompagnato diversi personaggi sul palco esibendosi in una serie di duetti.

Ricordiamo che Iva Zanicchi aveva già sostituito Francesco Facchinetti risultato positivo al Covid poco prima dell’inizio della seconda puntata.