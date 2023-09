Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, è una allieva della nuova edizione de Il Collegio. La ragazzina, nel corso della prima puntata, ha baciato Ryan Greco. Come avrà reagito la madre?

Il Collegio: Carmelina bacia Ryan

Domenica 24 settembre 2023 è andata in onda su Rai2 la prima puntata de Il Collegio. Tra gli allievi c’è anche Carmelina Iannoni, secondogenita di Carmen Di Pietro. La ragazzina, anche se ha fatto un test d’ingresso poco brillante – “Radio e ulna si trovano vicino Palermo”, questa la sua perla – è stata ammessa e ha subito regalato colpi di scena, arrivando a baciare il collega Ryan Greco.

Il bacio tra Carmelina e Ryan

Fin dai primi momenti a Il Collegio, Carmelina ha stretto un bel rapporto con Ryan. Quest’ultimo, nel suo video di presentazione per il programma di Rai2, si è definito: “un ragazzo molto egocentrico, mi piace farmi notare e mi distinguo dalla massa, se non sono vestito elegante non esco di casa“. Non solo, ha anche ammesso di essere un “playboy ho avuto molte ragazze nella mia vita”. Il bacio con Carmelina, avvenuto in piena notte, non sorprende.

Come avrà reagito mamma Carmen Di Pietro?

Dopo il bacio di Carmelina e Ryan a Il Collegio 2023, i fan si sono posti in massa una domanda: come avrà reagito Carmen Di Pietro? Al momento, la showgirl non ha commentato la faccenda, ma di certo non l’avrà presa benissimo.