Oggi, 15 gennaio 2024, Giorgia Meloni compie 47 anni. La leader di FdI è entrata nella storia politica del nostro Paese per essere diventata la prima presidente del Consiglio donna.

I 47 anni di Giorgia Meloni: la carriera della premier

Con le elezioni politiche del 25 settembre 2022 e la schiacciante affermazione del centrodestra, Giorgia Meloni ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo. Da quel momento, la leader di Fratelli d’Italia è entrata a far parte della storia della politica italiana, non solo per l’importantissima carica che aveva raggiunto, ma anche per essere stata la prima donna a riuscirci nella storia del nostro Paese.

I 47 anni di Giorgia Meloni: gli esordi

La carriera della donna originaria di Roma parte da lontano perché già nel 1996, Meloni entra a far parte di Alleanza Nazionale, diventando in breve responsabile del movimento studentesco del partito. Nel biennio successivo, ad appena 21 anni, fu eletta consigliere della provincia di Roma, mentre nel 2006 viene eletta per la prima volta deputata, diventando successivamente anche vicepresidente della Camera. Con l’unione tra Alleanza Nazionale e Popolo della Libertà e la vittoria di Berlusconi alle politiche del 2008, Meloni diventa ministro della Gioventù. È, a 31 anni di età, la più giovane a occupare un incarico ministeriale nella storia della Repubblica italiana.

I 47 anni di Giorgia Meloni: l’affermazione

Risale al 2012, invece, la fondazione di Fratelli d’Italia e da lì, si può dire, parte concretamente la lunga rincorsa verso l’affermazione che arriverà 10 anni più tardi. Alle politiche del 2013, Meloni e il suo partito raccolgono solo l’1,9% dei voti, salendo cinque anni più tardi (affermazione dei 5 Stelle) al 4,3%. Passa il tempo, il Covid colpisce il mondo e ha un peso sul pensiero degli italiani verso le figure che governano e, finalmente, il 25 settembre del 2022, Meloni ha la sua piena consacrazione politica diventando presidente del Consiglio dei Ministri, carica che ricopre ancora oggi.