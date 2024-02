Il Grande Fratello cambia programmazione: quando va in onda

La programmazione del Grande Fratello quest'anno sembra non trovare pace

Quella annunciata da Mediaset è l’ennesima modifica alla programmazione del reality.

Il Grande Fratello cambia programmazione

Al suo esordio il GF veniva trasmesso il lunedì e il giovedì. In seguito la diretta è stata spostata al lunedì e al mercoledì, programmazione che durerà ancora per le prossime settimane. In base a quanto riportato da Publitalia a fine mese il mercoledì sarà il giorno di Michelle Hunziker, con il programma “Michelle Impossible & Friends”. Da lunedì 12 febbraio, il reality di Alfonso Signorini ritornerà quindi al duplice appuntamento, il lunedì e il venerdì. Quest’ultimo giorno era quello destinato a “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis.

Gli ascolti

Le modifiche apportate da Pier Silvio Berlusconi hanno senza dubbio dato al programma una partenza a rallentatore. Senza trash e senza la presenza degli influencer la Casa più spiata d’Italia non sembrava non catturare fino in fondo l’attenzione dei telespettatori. Nelle ultime settimane tuttavia pare esserci una ripresa. La 33esima puntata è stata seguita da oltre due milioni di persone, con uno share del 20,5%.

L’annuncio in Casa

La 17esima edizione del Grande Fratello si presenta come la più lunga della storia. Le previsioni infatti ipotizzano che possa finire ad aprile, per poi lasciare il passo all’Isola dei Famosi. La puntata di lunedì 5 febbraio è stata contraddistinta dall’abbandono di Fiordaliso e dall’ingresso di due nuovi concorrenti, Alessio Falsone e Simona Tagli. Gli inquilini intanto sono stati informati del nuovo cambio di programmazione, che hanno accolto con grande gioia.