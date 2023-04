Il look trendy di Aurora Ramazzotti per la passeggiata con Cesare

Il look trendy di Aurora Ramazzotti per la passeggiata con Cesare

Nessuna rinuncia al glamour e si ad un look trendy: è quello di Aurora Ramazzotti che per la passeggiata con Cesare ha voluto seguire la moda. La neo mamma ha scelto micro shorts e collant mentre percorreva le vie di Milano e lo ha fatto coniugando la sua nuova vita da genitrice con il senso estetico che l’ha sempre contraddistinta. Come rilevano i media le giornate della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono fatte più impegnative: tra poppate, pannolini e passeggiate in famiglia col bebè l’esistenza è un carosello e sui social Aurora “non perde occasione per documentare ogni dettaglio della maternità”.

Aurora Ramazzotti e la passeggiata con Cesare

E lo ha fatto mostrando il nuovo look da neomamma scelto per una passeggiata mattutina. Ecco che quindi Aurora Ramazzotti si è fatta fotografare per le strade di Milano al fianco del passeggino di Cesare. La giovane donna ha abbinato una felpa firmata Fiorucci con la zip e il cappuccio a un paio di micro shorts aderentissimi in total black.

Niente gambe nude ma collant scuri velati

Malgrado il sole Aurora non ha lasciato la gambe nude ed ha indossato un paio di collant velati per proteggersi dal vento. Il tutto con un paio di sneaker black&white firmate Nike e con un intrigante cappellino con la visiera. Poteva mancare la chiosa “glam”? Occhiali da sole tondi e specchiati.