Il maestro pizzaiolo Marco Quintili presenta il video creato con il famoso influencer Anima

Anima, nome d’arte di Sascha Burci, è uno degli influencer più popolari in Italia, ha creato un video insieme al maestro pizzaiolo Marco Quintili.

Il maestro pizzaiolo Marco Quintili ha realizzato insieme al noto creator youtube Anima – che vanta 3,5 milioni di follower – un video che sta già spopolando in rete e punta a superare il mezzo milione di visualizzazioni.

Marco Quintili, il video con Anima

Anima, nome d’arte di Sascha Burci, è uno degli influencer più popolari in Italia. Oltre al suo canale principale dedicato ai videogames, proprio nel 2020 ha aperto anche il canale parallelo Yang Sascha, con oltre 200mila iscritti, per parlare di altri tempi e approfondire argomenti originali rispetto agli standard a cui ha abituato il suo pubblico. Il food è uno di questi e Marco Quintili, della pizzeria IQuintili di Roma e vincitore de Il Boss delle Pizze, è stato scelto per intraprendere una bella collaborazione.

Insieme hanno realizzato un video, con il quale viene valorizzata una delle eccellenze per l’arte bianca.

Il video immortala i due protagonisti intenti a preparare quattro pizze speciali. All’ultimo una vera chicca: una pizza nucleare con tutti gli ingredienti della Pizzeria IQuintili. In poche ore il video registra già decine di migliaia di visualizzazioni, diventando virale tra i fan di Anima e del pluripremiato maestro pizzaiolo, portando ulteriore risalto al suo apprezzatissimo locale romano.

Il titolare de IQuintili è stato contentissimo di questa collaborazione, che è una bella vetrina soprattutto in un periodo così incerto per via delle restrizioni anti-Covid che riguarderanno anche i giorni di Pasqua. “Non appena ho incontrato Anima ho subito capito che potesse nascere qualcosa di speciale, poi poter insegnare a qualcuno di così famoso alcune cose sulla mia amata pizza mi riempie doppiamente di orgoglio”, ha commentato.