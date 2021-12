Il meteo di domenica 5 dicembre non promette nulla di buono: attese pioggia e neve dopo la parentesi di tempo "quasi gradevole" di queste ore

Le previsioni meteo per domenica 5 dicembre non promettono proprio nulla di buono: sono attese infatti pioggia e neve anche a quote relativamente basse: una nuova irruzione di aria artica sta per spezzare infatti la tregua soleggiata di queste ore in Italia.

In formazione per le prossime ore ci sarà un centro di depressione che fungerà da “binario” per una perturbazione spinta da venti di libeccio molto sostenuti.

Il meteo di domenica 5 dicembre: la tregua di sole di queste ore sta per finire

Chi lo dice? Il modello previsionale del sito il Meteo.it, che spiega come il maltempo di domani aprirà le porta ad una nuova perturbazione che imbiancherà anche le pianure del Nord.

Il meteorologo Mattia Giussoni spiega che le piogge colpiranno il Triveneto con nevicate in quota fondovalle per interessare a seguire Toscana e Lazio, con neve fin sotto i 1000 metri.

Piogge forti e meteo inclemente: ecco le zone che saranno colpite domenica 5 dicembre

Le piogge forti tenderanno a colpire il Tirreno meridionale e la Sardegna occidentale. L’arco geografico di incidenza di quelle precipitazioni sarà di particolare intensità per per le province di Salerno, Potenza e Catanzaro.

Attese piogge forti anche su Sassari e Oristano. E la neve? Interesserà gli Appennini intorno a 1400 metri e a seguire anche sotto i 1000 metri nel corso delle ore serali, mentre in Sardegna i fiocchi cadranno sin da subito a 900 metri.

Peggioramento del meteo per domenica 5 dicembre: neve anche a quote collinari ma solo al Nord Est

Il vortice avrà un tragitto veloce ma intenso da nord a sud e porterà al seguito forti venti di tramontana.

Nello specifico le previsioni per domenica 5 sono dunque: al nord: instabile al Nordest con neve sui rilievi a 3-500m. Al Centro: a tratti instabile, soprattutto in Sardegna con neve fino a 900 metri. Al Sud: maltempo su coste campane, in Calabria e in Basilicata e con piogge sparse in Sicilia.