Dopo aver fatto tanto parlare di sé nei giorni scorsi, il chiacchierato libro del generale Vannacci intitolato “Il mondo al contrario” sta per sbarcare anche in tutte le librerie. A rivelarlo nelle scorse ore è stato il giornale Domani.

“Il mondo al contrario” del generale Vannacci arriva in libreria

Il libro che forte del tam tam sui social è schizzato in vetta alla classifica dei prodotti più venduti su Amazon, superando persino Tre Ciotole della compianta scrittrice Michela Murgia, arriverà molto presto anche nei negozi fisici. Quando, esattamente, almeno per il momento non è dato sapere.

A distribuire l’opera, autoprodotta dall’improvvisato scrittore parà, sarà il piccolissimo editore Il cerchio, scovato a Rimini, che la distribuirà nelle librerie di tutta Italia. Ci saranno, rispetto all’originale, delle piccole ma importanti differenze: prima di tutto il libro verrà ripulito da tutti i refusi e errori vari; inoltre, ad esso verrà aggiunta una prefazione scritta da Francesco Borgnonovo.

Cosa c’è nel libro di Vannacci

“Quest’opera rappresenta una forma di libera manifestazione del pensiero ed espressione delle personali opinioni dell’autore e non interpreta posizioni istituzionali o attribuibili ad altre organizzazioni statali e governative”, ha scritto Vannacci nel suo libro, all’interno del quale aveva espresso opinioni molto dure nei confronti della comunità LGBT, delle femministe e dei migranti. Parole, quelle del generale, che avrebbero portato nel giro di pochi giorni alla sua destituzione dal comando.