Chi vincerà la 74esima edizione del Festival di Sanremo? Questa è la domanda, che da giorni, i sostenitori del Festival, si chiedono.

I pronostici e i favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo

Dopo le serate appena trascorse i favoriti alla vittoria, sembrano essere Annalisa, Angelina Mango e Geolier.

Annalisa è sempre risultata tra i primi posti delle classifiche, sia per la Sala Stampa durante la prima serata, che nella seconda esibizione giudicata dal televoto insieme alle radio.

Grande sostegno anche per Angelina Mango, vincitrice della terza serata e seconda in classifica nella serata delle cover.

Geolier sembra essere il cantante più vicino alla vittoria. Ha vinto la serata cover e ha conquistato la vetta dei singoli nella chart Fimi, molto importante, inoltre, è il sostegno dei suoi fan che partecipano in molti al televoto.

Il favorito per la vittoria del Festival

Nonostante il grande supporto dei fan per Angelina Mango, Geolier è il grande favorito alla vittoria che, con il brano I p’ me, tu p’ te, ha già superato 4,5 milioni di streams.

In merito alla possibile vittoria del cantante si è espresso il Ceo di DeRev Roberto Esposito:

«Il nostro score dà la misura di quanto è bravo un soggetto a comunicare sui social media. Si basa su diversi indicatori che rilevano di fatto il gradimento del pubblico e che sono una cartina tornasole di quella bravura. Questa è la regola che, come spesso accade, appena fatta può far emergere l’eccezione. In questo caso si chiama Geolier. Certamente non è bravo a comunicare, ma è amato a prescindere. È una cosa che succede raramente, ma succede. Ciò detto, Geolier sui social ci sono quasi tre milioni di utenti che amano questo artista, e non sono pochi».

Le quotazioni sul vincitore di Sanremo 2024

Le quote di Geolier oscillano da 3.75 su Better a 4.50 di Gazzabet. Le lavagne di Snai e Sisal lo danno, rispettivamente, a 4.25 e 4.00 su Sisal. In continuo rialzo però le puntate di Angelina Mango che è stata a quota 3.00 su Gazzabet e Sisal, 3.50 su Better e 2.75 su Snai.