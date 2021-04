Il piano da metà maggio: riaperture, spostamenti e zone gialle

Il governo sta preparando un piano per la ripartenza a partire da maggio: domani discuterà di riaperture e ripristino delle zone gialle.

La cabina di regia convocata per venerdì 16 aprile sarà chiamata a prendere delle decisioni sulle riaperture graduali delle attività dopo il 30 aprile, data di scadenza del decreto attualmente in vigore: qui le ipotesi sul piano da metà maggio.

Piano delle riaperture da metà maggio

Per il momento non è ancora trapelato nulla sulle date: da un lato il governo potrebbe infatti procedere con la ripartenza già dal primo maggio e dall’altra aspettare la metà del mese. Non è comunque da escludere che, dato il pressing di una parte della maggioranza, alcuni allentamenti possano già avvenire negli ultimi giorni di aprile. Tra questi il ritorno della zona gialla in tutte quelle regioni la cui situazione epidemiologica lo consentirebbe.

Una delle proposte su cui si sta ragionando è la riapertura dei bar e dei ristoranti anche la sera privilegiando gli spazi aperti dato il minor rischio contagio. Il ministro della Cultura Dario Franceschini spinge poi sulla ripartenza dei musei e dei luoghi della cultura come cinema e teatri. Per quanto riguarda palestre e piscine, invece, la questione è più complessa e le riaperture in questo caso potrebbero slittare più avanti.

Rimane poi in sospeso anche la questione degli spostamenti tra regioni, ormai vietati da diversi mesi.

Non è ancora chiaro quando ci si potrà tornare a muovere liberamente ma è probabile che sia necessario aspettare ancora un po’.

Maggiori dettagli si avranno dopo la cabina di regia, che potrebbe stabilire se procedere con la ripartenza all’unanimità o soltanto nei territori avanti con la campagna vaccinale. Uno dei punti che avrebbe permesso la deroga alla zona rossa e arancione prima del 30 aprile era infatti quello di essere a buon punto con l’immunizzazione dei più fragili.