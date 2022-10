Il presidente del Senato Ignazio La Russa è al Quirinale, fumata nera per il presidente della Camera

Si sta svolgendo un incontro al Quirinale tra Ignazio La Russa, presidente del Senato neo eletto, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Oggi, 13 ottobre 2022, Ignazio La Russa (FdI) è stato eletto dai senatori presidente del Senato della Repubblica. Alle 18.30, il neo eletto alla seconda carica di Stato, si sta incontrando con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dalla Camera non arrivano novità: fumata nera per oggi

Il presidente della Camera dei Deputati non è stato eletto con la semplicità con cui è stato eletto La Russa. C’erano dubbi riguardo Riccardo Molinari, che era in Pole Position per quel ruolo. La Lega ha però fatto marcia indietro proponendo come candidato ufficiale Lorenzo Fontana, che è già vicepresidente della Camera. Il ruolo di Molinari sarà quello di continuare ad essere capogruppo del Carroccio alla Camera. Intanto domani il quorum scende e potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca.

Giorgia Meloni ha incontrato Ignazio La Russa e i deputati di FdI

Ignazio La Russa, dopo la sua elezione alla presidenza del Senato ha anche incontrato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il loro faccia a faccia è avvenuto a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, negli uffici del loro gruppo parlamentare. Dopo aver conversato con La Russa, con cui si sarà sicuramente congratulata, Giorgia Meloni ha deciso di incontrare i suoi deputati.

Malumori Forza Italia, ancora polemiche sul totoministri

Silvio Berlusconi è ancora insoddisfatto per quanto sta accadendo nella formazione della nuova squadra di governo. I continui “no” alla sua fedelissima Licia Ronzulli sono stati per lui un boccone amaro da digerire. Come riporta La Repubblica, il Cavaliere avrebbe anche detto: “L’atto di sfiducia alla Ronzulli è un atto di sfiducia a me e a Forza Italia”. Intanto gli azzurri chiedono dai 5 ai 6 ministeri, tra questi: Affari Europei, Turismo o Anziani, Esteri, Università ed Editoria.