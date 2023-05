Perché l'economia Usa è in difficoltà anche sulle criptovalute e come mai il prezzo dei Bitcoin continua inesorabilmente a scendere

I segnali non sono certo di queste ore e si sono consolidato da tempo: il prezzo dei Bitcoin continua a scendere ormai da giorni e le attese sui nuovi tassi della Fed e gli asset dei mercati senza una “guida” sono fra le cause a cui imputare questo inquietante fenomeno. Ma cosa accade e perché? Il prezzo di Bitcoin aveva raggiunto i 30mila dollari ma ha subito un rintracciamento di più del 10% in pochi giorni. E cosa dicono gli esperti? Si registra una preoccupazione tangibile in ordine alla possibilità che questa contrazione dei prezzi possa scatenare una nuova ondata di vendite.

Il prezzo dei Bitcoin continua a scendere

E cosa accadrebbe se ciò succedesse nel concreto? Che si andrebbero ad abbassare ulteriormente i prezzi del Bitcoin. Eppure una volta la regina delle crypto era considerata una garanzia ma adesso sta calando ed è nel limbo delle attese sui tassi Fed, che stanno influenzando tutti gli asset dei mercati in questa fase finanziaria così complessa a livello globale. La quotazione del Bitcoin ha viaggiato dai 28.880 dollari di qualche settimana fa fino ai 26.000 euro ad apertura delle Borse europee.

Il picco del 17 aprile ed il “rally”

C’era stato un picco il 17 aprile scorso, quando la criptovaluta a maggiore capitalizzazione aveva toccato 30.537 dollari, poi il tonfo di oltre il 5% fino a oggi. Gli investitori ora si chiedono se il rally sia davvero archiviato, o se il prezzo del Bitcoin sia destinato a salire di nuovo, ma l’inquietudine è altissima sui mercati.