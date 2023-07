Amici per sempre: si può. Lo cantavano nel 1996 e lo dimostrano ventisette anni dopo. Dopo sette anni dalla loro ultima reunion, i Pooh tornano a cantare giovedì 6 luglio 2023 allo stadio San Siro di Milano nel primo concerto di un tour che li terrà impegnati fino a fine anno. «Poi si vedrà» dicono loro.

Torna con loro anche Stefano

È previsto nel corso dell’esibizione un momento in cui Stefano D’Orazio sarà di nuovo sul palco con la band: «Canterà in un video, abbiamo agganciato la sua voce durante l’ultimo concerto, sarà un modo per averlo con noi». Riccardo Fogli prende la parola: «Sono molto felice e grato: siamo cresciuti insieme, sono stati la mia famiglia», prosegue Dodi Battaglia: «Se ancora esistessero dubbi sulla nostra fratellanza, da noi mai messa in discussione, ci tengo a sottolineare che per noi vale davvero quello che diciamo: si può essere amici per sempre. I Pooh presi singolarmente sono il dieci per cento, insieme il mille».

La scaletta