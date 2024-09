Il tribunale ha inflitto una condanna di 4 mesi di prigione a causa di danni causati al pronto soccorso.

Un uomo di 37 anni ha distrutto la porta dell'ospedale di Giugliano in Campania il 26 aprile 2023, a causa dell'attesa al pronto soccorso. Il corto circuito ha avuto luogo in presenza del personale medico. Il Tribunale di Napoli Nord l'ha condannato a quattro mesi di prigione per danneggiamento ed è stato ritenuto responsabile per le spese legali sostenute dall'Asl Napoli Nord 2.