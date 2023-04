Ilary Blasi avrà la villa all'Eur (da 30mila euro al mese)

Ilary Blasi ha ottenuto la sua prima vittoria nella causa di separazione da Francesco Totti. Il Corriere della sera ha riportato che il tribunale civile di Roma ha accolto in parte le istanze della conduttrice, che avrà dall’ex marito un assegno mensile di 12.500 euro e continuerà a vivere nella villa all’Eur, dove Blasi attualmente risiede insieme ai tre figli e alla quale aveva già cambiato le serrature.

Quanto costerà la villa all’Eur a Ilary Blasi?

L’enorme proprietà da 1.500 metri quadri a sud di Roma comprende 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa, due piscine, telecamere, un sofisticato sistema di sicurezza e un macchinario per la separazione automatica della spazzatura, per un valore totale di circa 18 milioni di euro.

Sempre secondo quanto riportato dal Corriere, i costi di gestione sarebbero quindi stellari: 30mila euro al mese, ai quali provvedeva quasi sempre Francesco Totti (a cui la villa è intestata), che si fa anche carico del mutuo.

Pare infatti che, a causa dei rincari, una delle ultime bollette del gas ammontasse a 10mila euro. Vanno poi aggiunti gli altri consumi e gli stipendi di governanti, giardinieri e addetti alla sicurezza. “Adesso se li ritrova tutti lei sul groppone”, ha detto una fonte ben informata.

Cosa comprendono i 12.500 euro mensili per i figli?

Nei 12.500 euro mensili previsti nei provvedimenti provvisori d’urgenza emessi dal giudice Simona Rossi per il mantenimento dei tre figli sono compresi vitto, abbigliamento, babysitter, carburante e telefonia e un contributo per le spese domestiche. Quelle straordinarie verranno divise a metà, ma quelle ordinarie saranno totalmente a carico di Ilary Blasi. Francesco Totti pagherà invece il 75% delle spese scolastiche. La prossima udienza è fissata per il 20 settembre 2023.

Anche a causa degli esorbitanti costi di gestione della villa all’Eur, Blasi aveva chiesto nel ricorso 24mila euro mensili e che le spese straordinarie fossero tutte a carico dell’ex marito (arrivando così a 28-30mila euro mensili). Ha ottenuto meno della metà e, appunto, la tanto contesa proprietà, almeno fino a che Isabel, 7 anni, non sarà maggiorenne.

Francesco Totti cerca casa con Noemi Bocchi

Francesco Totti, che spera che l’ex moglie cambi idea sulla villa a causa dei costi, sta intanto cercando una nuova casa, sempre all’Eur, per stare vicino ai figli, insieme alla nuova fidanzata Noemi Bocchi e ai due bambini di lei.

Il giudice ha infatti stabilito l’affido congiunto per Cristian (17), Chanel (16) e Isabel, come richiesto dai genitori, con il collocamento presso la madre. E, per quanto riguarda Isabel, un calendario di visite, weekend e vacanze che Totti dovrà seguire. Fino al 23 giugno, per esempio, l’ex capitano giallorosso ogni lunedì dovrà prendersi cura dei figli, dato che Ilary Blasi sarà impegnata a Milano con L’isola dei famosi.

