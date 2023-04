Ilary Blasi bacchetta Enrico Papi: le voci sulla lite all'Isola dei Famosi

Enrico Papi si è dimostrato un ottimo opinionista per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma Ilary Blasi non ha perso l’occasione per bacchettarlo. Si vocifera già di una presunta lite tra conduttrice e opinionista.

Ilary Blasi bacchetta Enrico Papi all’Isola dei Famosi

Enrico Papi si è dimostrato in grande forma nel ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. Lo storico volto di Sarabanda, a differenza degli altri opinionisti che solitamente stanno in silenzio e parlano solo se interpellati, interviene ogni volta che può, commentando tutto quello che vede durante la diretta. Ilary Blasi non l’avrebbe presa nel migliore dei modi. Secondo TvBlog, durante una pausa pubblicitaria, la conduttrice gli avrebbe chiesto di “tornare in carreggiata“. I sospetti sono stati confermati durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi.

Alla Tana dei Serpenti si stava parlando della scelta di Cristopher e del fatto che ha barato alla prova del fuoco. Enrico Papi ha iniziato a scherzare. “Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?” ha chiesto. Ilary Blasi lo ha subito fermato. “Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne”. L’opinionista si è fermato, ma ha continuato ad intervenire ogni volta che poteva.

Le voci della lite tra Ilary Blasi e Enrico Papi

Secondo TvBlog, Enrico Papi sarebbe di passaggio all’Isola dei Famosi. Un atto dovuto prima di prendere in mano il timone della nuova edizione de La pupa e il secchione. L’opinionista sembra essere perfettamente a suo agio. TvBlog ha spiegato che si parla di qualche discussione tra Papi e Ilary Blasi, soprattutto durante la prima puntata, con lei che gli ha intimato di “tornare in carreggiata“. Alla fine della seconda puntata, un nuovo siparietto tra Ilary Blasi ed Enrico Papi, con la conduttrice che gli chiede di reggergli le scarpe. Quella della presunta lite potrebbe essere un meccanismo programmato, per il momento i dettagli sono tutti ipotetici.