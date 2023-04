Tapiro d’Oro a Ilary Blasi per la gaffe a L’Isola dei Famosi e le liti con Totti: la verità sulla villa all’Eur

Tapiro d’Oro a Ilary Blasi per la gaffe a L’Isola dei Famosi e le liti co...

Tapiro d’Oro a Ilary Blasi per la gaffe a L’Isola dei Famosi e le liti con Totti

Nella serata di lunedì 24 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia durante la quale Ilary Blasi ha ricevuto il suo ottavo Tapiro d’Oro. La conduttrice de L’Isola dei Famosi è stata intercettata da Valerio Staffelli a Milano. In questa circostanza, l’inviato ha messo l’ex velina alle strette, citando una gaffe fatta proprie mentre stata conducendo il reality show. “A me i normodotati non piacciono”, ha esclamato durante la puntata di debutto del format. In questa circostanza, la Blasi ha confuso “normodotati” con “normotipo”.

La gaffe, accompagnata poi dai battibecchi a distanza con l’ex marito Francesco Totti, ha spinto il tg satirico ideato da Antonio Ricci ad assegnare alla showgirl un nuovo Tapiro.

La verità sulla villa all’Eur e il rapporto con Bastian Muller

Quando ha ricevuto il premio per lo scivolone in diretta, Ilary Blasi si è rivolta a Staffelli, affermando con ironia: “Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati”. A questo punto, l’inviato di Striscia ha deciso di alzare la posta e ha dato una sterzata alla conversazione, chiedendo alla conduttrice se avesse davvero cambiato la serratura della villa all’Eur per impedire all’ex marito di entrare in casa. “Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta”, ha dichiarato l’ex velina.

Quando Staffelli le ha chiesto in che lingua comunichi con il nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller, la showgirl si è limitata ad ammettere di non conoscere il tedesco e di parlare un inglese “maccheronico”.