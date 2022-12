Ilary Blasi, Capodanno a Bangkok: quando costa l'hotel da sogno

Ilary Blasi è partita per Bangkok in vista del Capodanno e ha postato alcune foto dall'hotel mozzafiato in cui alloggia.

Dopo le feste trascorse insieme alla famiglia Ilary Blasi è partita per Bangkok e lei stessa ha mostrato via social la meravigliosa vista di cui gode il suo hotel di lusso.

Ilary Blasi a Bangkok

Ilary Blasi è partita per Bangkok in vista dei festeggiamenti per Capodanno e al momento non è dato sapere se insieme alla conduttrice sia presente la sua nuova fiamma, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Sui social Ilary si è mostrata con alle spalle la splendida vista di cui gode l’hotel in cui alloggia, il Labua, e il cui costo per una suite ammonterebbe a ben 800 euro a notte.

Dopo l’addio allo storico marito Ilary Blasi ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e solo di recente è stata avvistata in compagnia di Bastian Muller.

Nonostante gli avvistamenti la conduttrice ha preferito non confermare pubblicamente la loro liaison.

Il Natale

Francesco Totti nel frattempo ha preso una nuova casa in compagnia di Noemi Bocchi e i due hanno trascorso il Natale insieme ai rispettivi figli. Ilary Blasi invece si è mostrata in compagnia delle sorelle, Melory e Silvia.

Secondo i rumor in circolazione i rapporti tra lei e l’ex calciatore non si sarebbero interrotti nel migliore dei modi e i due starebbero affrontando una difficile causa di divorzio.

Al momento entrambi hanno preferito non svelare ulteriori particolari sulla questione e in tanti si chiedono quale sarà l’esito della vicenda.