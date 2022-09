Ilary Blasi con l'abito kimono: lo stile vestaglia entusiasma i fan e manda in tilt le fashion addicted.

Ilary Blasi ha stupito ancora una volta i fan. Questa volta non c’entra nulla la separazione da Francesco Totti, ma è il look a fare da padrone. La conduttrice dell’Isola dei Famosi si è mostrata su Instagram con un abito kimono che sta facendo impazzire le fashion addicted.

Ilary Blasi con l’abito kimono

Da quando è single, Ilary Blasi è diventata parecchio attiva sui social. Tramite il suo profilo Instagram, la conduttrice Mediaset si è mostrata con un look che ha lasciato tutti senza parole. In un primo momento, sembrava che sfoggiasse una vestaglia, in realtà si tratta di un bellissimo abito kimono.

Marca dell’abito kimono di Ilary Blasi

L’abito kimono sfoggiato da Ilary sulle Stories ha una fantasia stampata damascata, sui toni del rosa e dell’oro.

Munito di cinta, il vestito può essere utilizzato per ogni occasione: da un appuntamento informale ad una serata importante. A renderlo estremamente versatile è lo stile morbido, che si può declinare in ogni modo. Al momento, non conosciamo la marca dell’abito kimono, ma sappiamo che la Blasi l’ha acquistato presso lo showroom Eva Dodici.

Quanto costa l’abito kimono di Ilary Blasi?

Il prezzo dell’abito kimono è disponibile solo su richiesta, per cui non abbiamo idea di quanto l’abbia pagato Ilary.

Di certo, le fashion addicted stanno facendo di tutto per accaparrarselo. Il merito è soprattutto della Blasi, che l’ha sfoggiato con un paio di sneakers bianche, rendendolo estremamente glamour ma anche semplice.