Ilary Blasi e Bastian Muller: il primo anniversario a New York

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono concessi un viaggio a New York per celebrare il loro primo anno insieme.

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno raggiunto il traguardo del primo anno d’amore e, nelle ultime ore, la conduttrice si è mostrata mentre era a New York con il suo nuovo amore.

Ilary Blasi a New York

Ilary Blasi sembra essere più felice che mai tra le braccia di Bastian Muller e, nelle ultime ore, lei stessa si è mostrata in compagnia dell’imprenditore tedesco a New York. La showgirl ha scritto sui social “dopo un anno”, in riferimento al fatto che lei e Bastian stiano festeggiando nella Grande mela il loro primo anniversario d’amore. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sulla relazione tra i due ma, finora, la showgirl ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Intanto, il 24 novembre, su Netflix è attesa l’uscita di Unica, il docufilm incentrato proprio sulla vita privata della showgirl.

In tanti si chiedono se all’interno di esso Ilary Blasi si sia decisa a rompere il silenzio in merito alla sua discussa rottura con Francesco Totti e sulla sua storia d’amore con Bastian, che ormai è a tutti gli effetti “uno di famiglia”. Nell’ultimo anno i due si sono concessi numerose vacanze insieme e l’imprenditore avrebbe instaurato un ottimo legame anche con i figli della showgirl.