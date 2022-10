La data della prima udienza in tribunale per Ilary Blasi e Francesco Totti, che si affronteranno per la restituzione delle borse della conduttrice.

Ilary Blasi e Francesco Totti, la data della prima udienza in Tribunale

Il primo incontro in tribunale tra Ilary Blasi e Francesco Totti si terrà il 14 ottobre. La conduttrice e l’ex marito si affronteranno per la questione delle borse che l’ex calciatore ha ammesso di aver nascosto. Una collezione di grande valore, con marchi come Chanel, Gucci e Dior. Ilary, tramite l’avvocato Alessandro Simeone, chiede l’immediata restituzione. Nell’intervista al Corriere della Sera Totti ha ammesso di aver nascosto le borse, denunciando la sparizione della sua collezione di Rolex.

“Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso” ha dichiarato l’ex calciatore.

Francesco Totti chiede la restituzione dei Rolex

Per ottenere indietro le borse di Ilary Blasi, il legale Simeone ha presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso e l’udienza è stata fissata per il 14 ottobre. Un’azione simile a quella che presenteranno gli avvocati di Totti, per la restituzione degli orologi spariti.

I rapporti tra i due ex coniugi rimangono molto tesi. Continuano a vivere entrambi nella villa all’Eur, ognuno nella propria porzione di 700 metri quadrati. Nessuno dei due sembra voler cedere e dovrà essere il tribunale a risolvere la questione.