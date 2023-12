Ilary Blasi e Totti, l'indiscrezione: "Con Noemi è fedele"

Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, ha rotto il silenzio in merito alla storia tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi.

Alex Nuccetelli: la verità su Totti e Noemi

Dopo l’uscita di Unica, Alex Nuccetelli è tornato a difendere pubblicamente Francesco Totti e, a seguire, ha svelato alcuni retroscena su come sarebbe sbocciata la storia tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi.

“Io non ho presentato Noemi a Francesco. Si sono conosciuti da soli in Sardegna e poi ho fatto da tramite tra loro perché non si erano scambiati i contatti in quel contesto. L’ho fatto dopo quando ho saputo che la situazione in casa non era idilliaca, ci sono stati momenti in cui si è sentito solo, la morte del papà Enzo e l’addio alla Roma, è stata una sorta di depressione. Quando ti abitui a certe polemiche ritrovarsi senza non è facile. Con Noemi ha trovato una dimensione diversa ed è assolutamente fedele e penso che lo sia stato anche con Ilary. Lui è davvero soddisfatto e felice con lei. Non posso dire che Francesco non ha mai tradito Ilary con Noemi però quando si incontravano alle mie serate era tutto ancora in stato embrionale”, ha dichiarato Nuccetelli, e ancora: “Francesco non ha vizi, è sempre stato salutista ma gli piacciono le donne”. Alla vicenda seguiranno altri sviluppi? In tanti sono impazienti di sapere se Ilary Blasi replicherà alle sue parole.