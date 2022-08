Ilary Blasi furiosa con Totti: “Per questo si è ripresa la figlia Isabel”

Ilary Blasi sarebbe andata su tutte le furie con Francesco Totti e si sarebbe recata a Sabaudia per riprendersi la figlia Isabel.

Ilary Blasi furiosa con Totti

I figli di Francesco Totti e Ilary Blasi hanno trascorso le ultime settimane insieme al padre a Sabaudia, dove sembra che Totti di tanto in tanto abbia incontrato in gran segreto Noemi Bocchi a bordo di uno yacht (o nel cuore della notte nella casa da lei affittata al Circeo).

In una di queste occasioni – stando ai rumor in circolazione – l’ex Capitano della Roma avrebbe portato con sé la figlia Isabel, coetanea dei figli della Bocchi. Per questo motivo Ilary Blasi sarebbe andata su tutte le furie e si sarebbe recata a Sabaudia al solo fine di riprendere con sé la figlia più piccola, che adesso è con lei in vacanza in Croazia insieme alla sorella Silvia. Al momento sulla questione non vi sono conferme e i rumor attorno alla vicenda continuano ad avvicendarsi.

L’incontro tra Totti e Noemi

Francesco Totti è stato sorpreso più volte dai paparazzi nelle vicinanze dell’appartamento in cui alloggia Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma. Secondo indiscrezioni lui e Ilary avrebbero stretto un patto per cui l’ex Capitano avrebbe dovuto attendere l’ufficializzazione della loro separazione prima di uscire allo scoperto con Noemi. Il fatto che lui non abbia rispettato il patto avrebbe incrinato ulteriormente i rapporti con Ilary Blasi.