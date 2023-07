Ilary Blasi: il divieto imposto a Noemi Bocchi sui figli

Noemi Bocchi ha postato sui social una foto dei suoi figli in compagnia della piccola Isabel e i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Noemi Bocchi: il divieto di Ilary Blasi

Isabel Totti ha grosso modo la stessa età dei figli di Noemi Bocchi e, secondo indiscrezioni, avrebbe instaurato con loro uno splendido rapporto. In queste ore la stessa Noemi avrebbe postato sui social una tenera foto in cui si vedrebbe la più piccola dei figli di Francesco Totti e di Ilary Blasi insieme ai suoi due bambini, ma avrebbe oscurato il suo volto con un’emoji. Secondo i rumor in circolazione sarebbe stata Ilary Blasi a imporle il divieto di non condividere immagini del volto di sua figlia (nonostante sia lei che il suo ex marito lo abbiano fatto più volte). Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più in emerito alla vicenda.

Da quanto Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato il loro divorzio i tre figli della coppia hanno continuato comunque a frequentare i loro nuovi partner e sembra che la piccola Isabel abbia instaurato un buon rapporto anche con Bastian Muller, compagno di sua madre.