Ilary Blasi, il look della diciannovesima puntata de L’Isola dei famosi

Nel corso della diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.

Venerdì 21 maggio 2021 la Blasi è tornata in onda con la diciannovesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con la presentatrice che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, il look della conduttrice

La conduttrice ha dato il via alla diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi sfoggiando un look che non è passato di certo inosservato.

Così come successo nel corso delle precedenti puntate, anche in occasione della diciannovesima puntata, l’attenzione del pubblico è ricaduta sull’outfit della conduttrice del programma.

L’abito di Ilary Blasi

Dopo aver ammaliato il pubblico a casa con abiti dei migliori brand internazionali, in occasione dell’ultima puntata ha deciso di indossare un vestito nero lungo con uno spacco inguinale, da cui si intravede un paio di shorts tempestati di swarovski come la giacca. Immancabili i tacchi a spillo. A impreziosire il tutto un make up un po’ più accentuato sugli occhi, mentre i capelli sono sciolti e leggermente ondulati.

Un look che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, con molti utenti che hanno colto l’occasione per riempire la conduttrice di messaggi di gradimento tramite social. Tra i commenti, ad esempio si legge: “Sembra difficile credere che Ilary abbia compiuto da poco quarant’anni. Proprio questa sera sembra che ne abbia 22. Che bona”, oppure “Di una bellezza disarmante“.

Ilary Blasi, la diciannovesima puntata

La conduttrice ha dato il via alla diciannovesima puntata de L’Isola dei famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio. Si è quindi collegata con Rosolino e i naufraghi in Palapa, con la conduttrice che ha spiegato: “Questa sera uno di voi diventerà il primo finalista di questa edizione“. Per poi aggiungere: “Tra poco vi spiegherò come”.

Ilary Blasi, il televoto

La puntata prosegue con la Blasi che chiude il televoto. Si parla quindi delle nominate, in particolare di Fariba e Rosaria, protagoniste di continui litigi. La conduttrice chiude quindi il televoto. La prima a salvarsi è Isolde con il 28%. Segue quindi Fariba con il 47%. L’eliminata, quindi, è Rosaria al 25%.