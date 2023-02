Ilary Blasi, il messaggio di San Valentino non è di Bastian: "I love you"

Primo San Valentino da separata per Ilary Blasi.

La conduttrice Mediaset ha al suo fianco un nuovo fidanzato, l’imprenditore Bastian Muller, ma non è stato lui a fare una dolce dedica per la festa degli innamorati.

Ilary Blasi: il messaggio di San Valentino non è di Bastian

Dopo l’addio da Francesco Totti, Ilary Blasi ha ritrovato il sorriso accanto a Bastian Muller. La conduttrice, pronta per tornare in televisione con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, non si nasconde più e ha presentato il nuovo fidanzato anche ai familiari.

Eppure, nel giorno di San Valentino ha ricevuto un dolce messaggio da una persona che non è l’imprenditore tedesco.

Ilary Blasi: il dolce messaggio condiviso sui social

Via social, Ilary ha condiviso con i fan la dedica d’amore che ha ricevuto in occasione di San Valentino. “I love you“, si legge nel messaggio. Il mittente, però, non è Bastian. A scriverle questo pensiero dolcissimo è stata Isabel, la figlia più piccola che ha avuto da Totti.

Ilary Blasi: al primo posto ci sono i figli

Anche se Bastian è al suo fianco, Ilary continua a mettere i figli al primo posto. Il messaggio di San Valentino “by Isabel” ne è la prova. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti: i tre pargoli, per sua stessa ammissione, rappresentano la cosa più bella che ha fatto nella sua vita.