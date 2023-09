Ilary Blasi, il particolare che l'ha fatta innamorare di Bastian: i dettagli

Ilary Blasi sembra essere più felice che mai accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, e il settimanale di Alfonso Signorini ha svelato alcuni inaspettati retroscena dopo la loro ultima vacanza.

Ilary Blasi e Bastian Muller: il retroscena

Il settimanale Chi ha paparazzato Ilary Blasi in compagnia del fidanzato Bastian Muller e delle sue figlie durante la sua ultima vacanza in Toscana. Dalle foto pubblicate dal magazine si può vedere Bastian mentre è alle prese con i giochi e i tuffi in compagnia della piccola Isabel e, stando a quanto riporta, sarebbe stato proprio questo a far innamorare Ilary di lui. La conduttrice sarebbe rimasta stupita dalla facilità con cui Bastian si sarebbe inserito all’interno della sua famiglia e avrebbe instaurato un buon rapporto con i suoi figli e, questo, l’avrebbe spinta a vivere la sua storia con lui alla luce del sole.

Secondo indiscrezioni la vicinanza tra Bastian e i tre figli della conduttrice avrebbe fatto ingelosire non poco l’ex marito di lei, Francesco Totti, che nel frattempo ha ritrovato la serenità accanto a Noemi Bocchi. Anche Noemi ha due figli avuti insieme al suo ex marito e i due avrebbero instaurato un buon rapporto con la piccola Isabel (che è grosso modo loro coetanea).