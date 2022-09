Ilary Blasi con il look da collegiale: i mocassini fanno impazzire i fan. Di che marca sono e quanto vengono?

Mentre la cronaca rosa sta scavando nella sua vita privata, Ilary Blasi continua a deliziare i fan con look sbarazzini. Dopo la maxi t-shirt portata a mo’ di abito, è tempo di sfoggiare l’outfit da collegiale. Il pezzo forte? I mocassini, must have dell’autunno/inverno 2022.

Ilary Blasi con il look da collegiale

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, durato ben 20 anni, Ilary Blasi ha voglia di tornare ad essere un po’ sbarazzina. Lo sta dimostrando anche con i look, specialmente con l’ultimo che ha mostrato su Instagram. Si tratta di un outfit in perfetto stile collegiale, con gli immancabili mocassini che sono il must have dell’autunno/inverno 2022.

Look da collegiale: i mocassini sono il pezzo forte

Ilary, tramite Instagram Stories, ha mostrato una serie di scatti che la ritraggono come protagonista assoluta. La Blasi è allo specchio, mentre guarda se il suo look è adatto per la giornata che l’attende. Minigonna blu a pieghe, t-shirt bianca e mocassini scuri. Un outift da collegiale, reso ancora più sbarazzino dall’acconciatura. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha optato per una coda da cavallo, che la rende una vera e propria teenagers.

Immancabili gli occhiali da sole scuri, probabilmente utili a coprire il suo sguardo stanco.

Marca e prezzo dei mocassini di Ilary Blasi

Senza ombra di dubbio, il pezzo forte del look sono i mocassini. Ilary, neanche a dirlo, li ha scelti griffatissimi. Si tratta di un modello firmato da Prada, il Chocolate in pelle spazzolata con il logo sulla patta. Il prezzo? Sul sito ufficiale della Maison sono in vendita a 850 euro.