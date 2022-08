Ilary Blasi col corpo coperto di tatuaggi: il look nasconde un trucco

Ilary Blasi ha fatto il pieno di like sui social mostrandosi con il suo corpo coperto di tatuaggi.

Ilary Blasi ha fatto il pieno di like sui social con il suo ultimo “colpo di testa” dopo aver annunciato il suo addio a Francesco Totti.

Ilary Blasi: il nuovo look

Ilary Blasi ha sfoggiato sui social il suo “nuovo look”: grazie ad un filtro di Instagram la conduttrice si è mostrata con il corpo interamente coperto da tatuaggi colorati.

La conduttrice e showgirl al momento si troverebbe nella sua casa a Sabaudia, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza dopo che il suo addio al marito, Francesco Totti, ha lasciato l’Italia intera a bocca aperta. Anche a casa la showgirl non rinuncia allo stile, e infatti ha sfoggiato un costume colot tabacco (con il reggiseno che metteva in risalto i suoi addominali grazie a due laccetti) e un pareo animalier.

L’addio a Totti

Nessuna parola per ora sui motivi che avrebbero condotto lei e Francesco Totti all’addio anche se, secondo indiscrezioni, già i primi di settembre Ilary Blasi potrebbe raccontare a Verissimo come siano andate veramente le cose. In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più e si vocifera che Francesco Totti nel frattempo si sia già sistemato in una nuova casa in compagnia di Noemi Bocchi, la donna con cui, da alcuni mesi, vivrebbe una liaison.

Per ora né lui né Ilary hanno totto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti tra i loro fan sperano di saperne presto di più.