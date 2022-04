Imprenditore trovato morto in casa con una ferita alla testa: si indaga per omicidio

Si fa strada l'ipotesi di omicidio dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Anselmo Campo, 56enne di Grumello del Monte, nel Bergamasco.

Si indaga per fare luce su quanto successo ad Anselmo Campo, imprenditore di 56 anni trovato morto in casa.

Imprenditore trovato morto in provincia di Bergamo: le indagini

L’imprenditore è stato trovato ormai privo di vita nella sua casa di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo.

Era a terra in una pozza di sangue.

Le cause del decesso restano al momento ignote, ma con la scoperta di una ferita al capo si fa strada l’ipotesi di un omicidio. Potrebbe essersi trattato di un furto finito in tragedia. Per il momento, tuttavia, non ci sono certezze e non è esclusa nessuna ipotesi.

I Carabinieri del comando provinciale di Bergamo sono intervenuti nella tarda serata di mercoledì 20 aprile. Al momento lavorano sul caso e proseguono le indagini per fare luce sul tragico episodio.

