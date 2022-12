Imprevisto di Natale per Aurora Ramazzotti: bloccata nel traffico 

Gli imprevisti possono ‘colpire’ anche a Natale e anche i vip.

Lo sa bene Aurora Ramazzotti che si è ritrovata a fare i conti con una situazione che probabilmente non si aspettava e che ha deciso di raccontare tutto sui social, con una storia pubblicata nelle ore delle festività natalizie su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in dolce attesa, ha trascorso un Natale speciale essendo il primo con il pancione festeggiando la vigilia a Roma in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza e dei suoceri, nella cui abitazione si sono ritrovati per cenare insieme.

Aurora Ramazzotti, prima vigilia con i suoceri

Per Aurora si tratta dell’ultimo Natale prima di diventare ufficialmente mamma e le emozioni, dunque, sono molteplici. Ma i contrattempi, si sà, sono spesso dietro l’angolo e così terminata la cena, a tavola erano presenti anche la sorelle del compagno e la nipotina, la coppia ha deciso di fare rientro a Milano per il Natale. Non prima di aver diffuso sui social alcuni scatti della vigilia che li ritraggono con Francesca e Fabio, i suoceri di Aurora, alle sorelle di Goffredo e alla nipote.

Tutti davanti all’albero di Natale con l’influencer che si è mostrata con indosso un abito nero che non nasconde la forma del suo splendido pancione. Foto accompagnate dalla scritta: “Prima vigilia con loro”. Mostrando tutta la gioia del festeggiarlo insieme dato che tra l’influencer ed i genitori di Goffredo il rapporto è splendido.

“Il traffico natalizio…” Il commento di Aurora

Le complicazioni sono arrivate poco dopo, prima di festeggiare il Natale. Lei e Goffredo si sono infatti ritrovati, del resto era prevedibile trattandosi di ore dedicate agli spostamenti per raggiungere parenti e amici, letteralmente imbottigliati in una lunga coda. Anche in questo caso Aurora ci ha tenuto a condividere la sventura con i suoi fan scrivendo, a corredo di una foto decisamente esplicativa, “il traffico natalizio, per rendere tutto più magico”.

Riuscendo così ad ironizzare anche su una situazione non piacevole, dal momento che, come centinaia di altri automobilisti, si trovava bloccata sulla tangenziale.