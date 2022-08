In arrivo forti temporali e calo delle temperature in Campania

Su tutta l'Italia ed in particolare sul versante occidentale del Centro Sud sono in arrivo temporali e calo delle temperature: il meteo in Campania

Le previsioni meteo per i prossimi giorni dicono che sono in arrivo forti temporali ed un diffuso calo delle temperature in Campania. La regione seguirà il trend nazionale con una attenuazione dell’afa e con fenomeni anche estremi. In Campania è prevista dunque una settimana di temporali che andranno ad interessare il resto del Sud “ a tendina”.

Temporali e calo delle temperature in Campania

Purtroppo i dati meteo e la cronaca ci dicono che il maltempo ha cominciato a fare danni al Nord e questo potenziale rischio nelle prossime ore arriverà anche al Centro ed al Sud. I modelli previsionali spiegano che i temporali sono previsti in particolare da domani, martedì 9 agosto, fino a giovedì. Sempre gli esperti spiegano che saranno interessate prima le regioni del Nord Est, e poi soprattutto quelle del Centro Sud.

Eventi a carattere anche “severo”

Proprio lì sono attesi, almeno fino a giovedì 11, eventi anche di carattere severo a contare lo “scontro” fra aria calda africana ed aria fresca in immissione dalla Svezia. I rovesci temporaleschi anche di forte intensità saranno rilevabili sulle zone interne, in estensione poi fin verso le coste. Ed è proprio in questo contesto che le temperature subiranno una sensibile diminuzione, grazie ai venti dai quadranti settentrionali, soprattutto nei valori minimi.