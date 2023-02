In Italia c’è una squadra di calcio giovanile dove conta la pagella a scuola e dove gioca chi ottiene buoni risultati tra i banchi.

Lo splendido esempio della USD Vanchiglia 1915 di Torino che ha messo istruzione e sport assieme sta facendo il giro dei media e dei social. La scelta è vincente soprattutto perché va contro lo stereotipo del calciatore che pensa solo a giocare e che lo fa a discapito della sua formazione umana e scolastica. Poco studio dunque perché il “sogno” è quello di una carriera nel mondo dello sport.

Una squadra di calcio dove conta la pagella

Ma non sempre le cose vanno così e ci sono anche calciatori che si impegnano in campo come a scuola. La soluzione l’hanno trovata i dirigenti di una società dilettantistica del Piemonte con un meccanismo semplice ma efficacissimo che ha affascinato i social: il “passaporto” per giocare è la pagella che deve essere buona, altrimenti il campo lo si guarda si, ma dal bordo. La società sportiva U.S.D. Vanchiglia 1915 di Torino ha raggiunto un accordo con i genitori dei piccoli allievi e “chiede di vedere anche i voti dei tesserati come uno dei punti per essere ammessi in squadra perché prima uomini e poi calciatori”.

“Nessuna insufficienza, specie in condotta”

Il Corriere della Sera spiega che non ci sono verifiche in nesso causa effetto ma c’è la “necessità di non avere insufficienze soprattutto in condotta, pena la mancata convocazione alla partita”. Il direttore sportivo della società Vincenzo Manzo è stato chiaro: “L’intelligenza scolastica è fondamentale per diventare buoni calciatori. E non viceversa. L’attività scolastica e quella sportiva sono complementari nella crescita dei nostri atleti pertanto vi chiediamo la possibilità di poter visionare le pagelle scolastiche del primo quadrimestre, con l’obiettivo di avere una conoscenza maggiore del bambino-ragazzo ed essere di supporto nel correggere e migliorare i suoi aspetti comportamentali evidenziati a scuola”.